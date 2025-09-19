Yılın ilk karı düştü: Yaylalar beyaza büründü!

Yayınlanma:
Artvin’in Hopa ilçesinde 2 bin 580 rakımlı Zenginyurt Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı, tipi nedeniyle yaylada hayvanlarını korumaya çalışan çoban mahsur kaldı.

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı 2 bin 580 rakımlı Zenginyurt Yaylası, mevsimin ilk karını aldı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü ve özellikle tipi şeklindeki kar, yaylada hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkiledi.

Yaylada yaşayan çoban Muharrem Yazıcı, yoğun kar ve tipiden dolayı koyunlarını ormanlık alana sığınarak korumaya çalıştığını ifade etti. Cep telefonuyla yaşadığı zor anları kaydeden Yazıcı, "Yaylada mahsur kaldık, kar halen yağıyor. Ellerim donuyor, çekim yapmakta zorlanıyorum" dedi.

artvin.jpg

"ELLERİM DONMA NOKTASINA GELDİ"

Yazıcı ayrıca, "Hava oldukça sert. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti ve şu an tipi şeklinde sürüyor. Mecburen ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Hem yoğun kar var hem de şiddetli soğuk. Ellerim donma noktasına geldi" diyerek yaylada yaşadığı zorlukları aktardı.

Bölgede meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Türkiye
Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı
Tarihi konak enkaza dönmüştü! Yangının nedeni açığa çıktı
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
İzmir'de tedirgin eden görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı!
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları
Bakanlığın "5 yıldızlı otel" dediği yurtlarda rezalet manzaraları