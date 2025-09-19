Yılın ilk karı düştü: Yaylalar beyaza büründü!

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı 2 bin 580 rakımlı Zenginyurt Yaylası, mevsimin ilk karını aldı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü ve özellikle tipi şeklindeki kar, yaylada hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkiledi.

Yaylada yaşayan çoban Muharrem Yazıcı, yoğun kar ve tipiden dolayı koyunlarını ormanlık alana sığınarak korumaya çalıştığını ifade etti. Cep telefonuyla yaşadığı zor anları kaydeden Yazıcı, "Yaylada mahsur kaldık, kar halen yağıyor. Ellerim donuyor, çekim yapmakta zorlanıyorum" dedi.

"ELLERİM DONMA NOKTASINA GELDİ"

Yazıcı ayrıca, "Hava oldukça sert. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti ve şu an tipi şeklinde sürüyor. Mecburen ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Hem yoğun kar var hem de şiddetli soğuk. Ellerim donma noktasına geldi" diyerek yaylada yaşadığı zorlukları aktardı.

Bölgede meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı ve tipi nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulundu.