Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 6 gözaltı
Yayınlanma:
Sakarya'da yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeni yıla sayılı günler kala Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

YILBAŞI ÖNCESİ DEPOLARA BASKIN DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürecekleri belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

yilbasi-oncesi-sahte-icki-operasyonu-6-1081501-320981-001.jpg

62 ekip ve 211 personel, Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca ilçelerindeki depo ve iş yerlerinde arama yaptı.

yilbasi-oncesi-sahte-icki-operasyonu-6-1081501-320981-003.jpg

Yılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildiYılbaşı öncesi 'kaçak alkol' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi

KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 6 GÖZALTI

Aramalarda; 220 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

yilbasi-oncesi-sahte-icki-operasyonu-6-1081503-320981-001.jpg

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı