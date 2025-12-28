Yılbaşı öncesi akın akın oraya gittiler!

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesi günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 27 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da pistler kızakla kayan tatilcilerle doldu.

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da da hareketlilik başladı. Dün kar kalınlığının 12 santim olarak ölçüldüğü Uludağ’da, gece boyunca süren yağışla birlikte kar kalınlığı 27 santime ulaştı.

uludag-1.jpg

Hava sıcaklığı ise en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 7 derece olarak ölçülüyor. Otellerin sezonun 19 Aralık’ta açtığı Uludağ’da, yeterli kar seviyesi olmadığı için kayak yapılmazken, pistler günübirlik tatilcilerle doldu.

Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Eskişehir gibi çevre illerden gelen tatilciler, kızak yaparak karın keyfini çıkardı.

Ardahan'dan Bartın'a... Yurdun dört bir yanı beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaralarıArdahan'dan Bartın'a... Yurdun dört bir yanı beyaza büründü: İşte yurttan kar manzaraları

uludag-4.jpg

"KAR KALINLIĞI İSTENEN SEVİYEYE GELMEDİĞİ İÇİN KAYAK YAPAMIYORUZ"

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ’a, İstanbul’dan eşiyle birlikte turla gelen Ali Üstüner, “Biz her sene Uludağ’a geliyoruz. Bu seneyi iple çekiyorduk. Yine başladı kar tatili. Çok memnunuz. Gerçi daha kar kalınlığı istenilen seviyeye gelmemiş. Kayak yapamıyoruz. Kızaklarla çok eğleniyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda çocuklarla gelmeyi planlıyoruz” dedi.

uludag-3.jpg

HAFTA BOYUNCA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Öğleden sonra yeniden etkisini artırması beklenen kar yağışının, 31 Aralık da dahil 4 gün boyunca aralıksız etkisiz olması beklenirken, Milli Park Gişelerinden itibaren denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, zincirsiz araçların Uludağ’a çıkışına izin vermiyor.

Kaynak:DHA

