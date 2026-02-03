Esenyurt'ta güpegündüz talan: Binadan kapı ve pencereleri çaldılar

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1205. Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen ve tahliye edilen 3 katlı binayı hedef alan kapüşonlu iki şahıs, binaya ana caddeden rahatça giriş yaptı.

ELLERİNDE PENSE VE ÇEKİÇLE GELDİLER

Hırsızlık için hazırlıklı geldikleri görülen şüpheliler, yanlarında getirdikleri pense ve çekiçle dairelerin kapı ve pencerelerini sökmeye başladı. Sokaktan geçenlere aldırış etmeyen şahıslar, arada sırada kendilerini izleyen olup olmadığını kontrol etmekle yetindi.

İSTİFLEYİP TAŞIDILAR

Söktükleri malzemeleri binanın bir bölümünde düzenli bir şekilde istifleyen şüpheliler, taşıyabildikleri kadarını yüklenerek sokaktan ayrıldı. Olay anı ve hırsızların rahat tavırları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.