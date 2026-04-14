Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav vefat etti

Türk sinemasının gelişimine yıllarca hem oyuncu hem de prodüksiyon amiri olarak katkı sunan, setlerin işleyişindeki kilit isimlerden Arif Ertan Güntav vefat etti.

Türk sinemasına kamera önünde oyuncu, kamera arkasında ise prodüksiyon amiri olarak uzun yıllar emek veren Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti. Sanat dünyasında derin üzüntüye neden olan vefat haberinin ardından, usta ismin yaşam öyküsü ve ölüm nedeni kamuoyunun gündemine geldi. Güntav, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda sinema setlerinin disiplinini ve işleyişini sağlayan, sektörün mutfağındaki en önemli isimlerden biri olarak tanınıyordu.

SİNEMANIN HEM ÖNÜNDE HEM ARKASINDA BİR ÖMÜR

Türk sinemasının gelişim sürecine hem oyuncu kimliğiyle hem de prodüksiyon amiri sıfatıyla katkı sunan Arif Ertan Güntav, Yeşilçam'ın en hareketli ve üretken dönemlerine tanıklık etti. Sektörün emektar isimlerinden biri olarak bilinen Güntav, kariyeri boyunca birçok yapımda aktif görev alarak sinemanın kolektif üretimine destek verdi.

Vefat haberini kamuoyuna duyuran Film-San Vakfı, yaptığı resmi açıklamada Güntav'ın kaybının sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandığını belirtti. Vakıf, usta ismin sinema sektöründeki çok yönlü kimliğine dikkat çekerek şu taziye mesajını yayımladı:

“Yeşilçam'ın değerli ismi Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

Film-San Vakfı'nın açıklamasında, Güntav'ın hem kamera önündeki performansları hem de set arkasındaki titiz ve disiplinli çalışma anlayışıyla sektörde saygın bir yer edindiği vurgulanmakla yetinildi. Çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sektör çalışanı, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla emektar ismin kaybından duydukları üzüntüyü ifade etti.

SON YOLCULUK ÜSKÜDAR'DA: YEŞİLÇAM'IN EMEKÇİLERİ BULUŞACAK

Arif Ertan Güntav'ın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları da netleşti. Hazırlanan programa göre Güntav, bugün ikindi namazının ardından Üsküdar Çiçekçi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verilecek. Cenaze törenine sinema dünyasından çok sayıda ismin, meslektaşlarının, dostlarının ve sevenlerinin katılması bekleniyor. Törenin, Yeşilçam dönemine omuz vermiş birçok emektar ismi bir araya getirmesi öngörülüyor.

SİNEMANIN GÖRÜNMEZ KAHRAMANI: ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR?

Sinema sektöründe çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınan Arif Ertan Güntav, Türk sinemasının "görünmeyen emekçileri" arasında sembol bir isimdi. Set içi organizasyon becerisi ve prodüksiyon süreçlerindeki belirleyici rolleriyle birçok yapımın arka planında kritik görevler üstlendi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra prodüksiyon amirliği görevini yürüten Güntav, sinema setlerinin düzeni ve işleyişine sağladığı katkılarla meslektaşlarının saygısını kazandı. Uzun yıllara yayılan meslek hayatı boyunca Türk sinema tarihinde emek veren kuşaklar arasında yerini alan Güntav, ardında sinemanın mutfağından perdesine uzanan geniş bir emek mirası bıraktı.

