Kapıya 24 el ateş ederek eski kayınpederini katletti! Savunması çileden çıkardı

Aksaray'da Bülent O. isimli saldırgan, eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok’un (79) evin kapısına tabanca ile 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden biri başına isabet eden İsmail Ok hayatını kaybetti. İlk eşi Iraz O’dan boşanan Bülent O.'nun ikinci bir evlilik yaptığı ve 3 çocuğunun olduğu öğrenilirken saldırgan savunmasında “Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" dedi.

İstanbul’un Aksaray ilçesine bağlı Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde'de bulunan tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda, 12 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Bülent O., iddiaya göre; içki içtikten sonra teyzesi Kadriye Ok'u telefonla arayarak dayısı olan eski kayınpederi İsmail Ok’u öldüreceğini söyledi.

Bunun üzerine Kadriye Ok da, İsmail Ok’u arayarak durumu anlattı. Gelen telefonla uyanan ve yatağından kalkan İsmail Ok, antreye çıktı.

BÜLENT O.

KAPIYA 24 EL ATEŞ ETTİ!

Bu sırada eve gelen Bülent O., kapalı olan kapıya 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden biri başına saplanan Ok, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bülent O. isimli saldırgan da gözaltına alındı.

İSMAİL OK

“GELDİĞİMDE KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU”

Korkunç olayı anlatan Saime Ok (67), "Biz evde yatıyorduk. Saat 01.00 sıralarında eşimi, kız kardeşi Kadriye telefonla aradı. Kadriye, eşime, "Eski damadın Bülent O, oraya gelecek. Kesinlikle dışarı çıkma' dedi. Eşim, telefonla konuşması bitince yatak odasından evin giriş kısmına antreye çıkıp lambayı yaktı. O sırada silah sesleri geldi. Antreye geldiğimde eşim kanlar içinde yerde yatıyordu" ifadelerine yer verdi.

İsmail Ok'un yeğeni Hüseyin Doğan ise "Bülent O., önce Kadriye teyzemi arıyor. 'Dayımı vuracağım' diyor. Dayım İsmail Ok'u da teyzem telefonla uyarıyor. 'Çıkma dışarı' diyor. Dayım telefondan sonra antrenin lambasını açıp, bekliyor. Ondan sonra gelip ateş ediyor. 1,5 şarjör kullanmış'” sözlerini sarf etti.

"EŞİMDEN BENİ AYIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Bülent O.'nun, yapılan testinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlenirken ilk eşi Iraz'dan boşanan Bülent O.'nun ikinci bir evlilik yaptığı ve bu evliliğinden de 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ilk ifadesinde, "Eşim Iraz'dan beni ayırdığı için öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent O., gazetecilerin, 'Pişman mısınız' sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

