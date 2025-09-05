Yeniden Refah'tan kayyuma net tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Kılıç kararın doğru olmadığını belirterek, "Alınan kararın, yasaya uygun olsa bile siyasal hukukumuza ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olmadığı kaanatindeyiz." dedi.

YENİDEN REFAH'TAN KAYYUMA NET TAVIR

CHP 38. İstanbul İl Kongresi hakkında açılan davada mahkeme ara karar vererek il yönetimini görevden uzaklaştırarak yerlerine Gürsel Tekin dahil 5 kişiyi atadı.

Kayyum olmayı Gürsel Tekin 'Göreve hazırım' diyerek kabul ederken beraberindekilerden Hasan Babacan bu görevlendirmeyi reddetti. Öte yandan CHP'den, kayyumu kabul eden kim olursa olsun ihraç edileceği yönünde açıklama geldi.

"SİYASAL BELİRSİZLİĞİN İLK HALKASI"

Söz konusu kayyum kararına Yeniden Refah Partisi'nden de tepki geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, kararın siyasal belirsizliğin ilk halkası olduğunu belirtti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın toplumun ihtiyaçlarına uygun olmadığı kanaatinde olduklarını ifade eden Kılıç konuya dair şunları söyledi: