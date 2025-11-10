Yeni Şafak'tan Vedat Milor'a akılalmaz Esad suçlaması

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Suriye mutfağının zenginliğine ve savaş nedeniyle yaşadığı kültürel yıkıma dikkat çektiği sözleri, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi tarafından "Esed rejimine özlem" olarak yorumlandı. Milor, bu yoruma sert tepki göstererek, ifadesinin "politik değil, insani bir cümle" olduğunu belirtti.

Yeni Şafak gazetesi, sosyal medya hesabından Vedat Milor'un bir yemek tadımı sırasında sarf ettiği sözleri alıntılayarak bir paylaşımda bulundu. Milor, videosunda yediği bir yemeği överken, "Ben tahmin edeceğiniz gibi bayıldım buna. Soğan, sarımsak, kuyruk yağı birlikte mangalda kesilmiş sonra tekrar biraz kavrulmuş nar ekşisi ve sumakla. Ya böyle bir şeyi ancak Güneydoğu'da bulursunuz ya da herhalde eski Suriye'de. Şimdi yeni Suriye'yi düşünmek bile istemiyorum. Ben bayıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak, bu sözleri "Vedat Milor, Antalya'da gittiği bir lokantada Suriye'de Esed rejimine olan özlemini dile getirdi" başlığıyla servis etti.

MİLOR'DAN 'BAĞLAMINDAN KOPARMA' TEPKİSİ

Bu paylaşımın ardından Vedat Milor, kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Yeni Şafak'ın haberine tepki gösterdi. İfadelerinin bilinçli olarak çarpıtıldığını ve bağlamından koparıldığını belirten Milor, Suriye mutfağının zenginliğine vurgu yaptığını ve savaşın bu kültüre verdiği zarardan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ifade etti.

Milor, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye tıpkı Antakya ve Urfa gibi olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. ‘Yeni Suriye’yi düşünmek bile istemiyorum’ derken, yaşanan onca acı ve yıkım sebebiyle o zengin kültürün de aldığı ağır darbelere duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Bu söz politik değil, insani bir cümledir. Cümlemi bağlamından koparıp kötü niyetle beni eski rejim destekçisi gibi göstermeye çalışanları kınıyorum."

