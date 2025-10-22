Yeni Şafak faiz kararından hemen önce Şimşek'e seslendi: Dayanma gücümüz kalmadı

İktidar medyasının önde gelen gazetelerinden Yeni Şafak'ın yüksek faiz nedeni ile hedefinde olan Mehmet Şimşek yine manşetlerde... 2023 yılında yapılan seçimlerin ardından toplumdaki en büyük sorun olarak görülen ekonomiyi düzeltmesi için Erdoğan tarafından göreve getirilen Mehmet Şimşek en büyük mücadelesini Yeni Şafak ile vermeye devam ediyor.

Ekonomideki büyük gediği vergiler ve yüksek faiz ile kapatmaya çalışan Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketi ile her ne kadar yönetimdeki israfı engellemeye çalışsa da bunda bir türlü istediğini elde edemedi.

Şimşek göreve gelmesinin ardından birçok defa karşısında iktidar medyasından Yeni Şafak'ı buldu. Faiz nedeni ile birçok defa Mehmet Şimşek'i hedefine alan Yeni Şafak, yarın açıklanacak faiz kararından önce yine Şimşek'e manşetten seslendi.

"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Bugün 'İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor Dayanacak gücümüz kalmadı' başlığı ile çıkan Yeni Şafak, iş dünyası temsilcilerinin beklenti ve değerlendirmelerini sıraladı.

İş dünyası temsilcilerinin görüşlerini veren Yeni Şafak'a, ortak beklentinin faizde gevşeme adımı atılması olduğunu ifade etti. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir faiz beklentisinde 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini kaydetti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması bekleniyor diye görüş bildirdi. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, üretimi desteklerken makro dengeyi gözeten faiz politikasının büyük önem taşıdığını, faizsiz finansman enstrümanlarının yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın en az 200 puanlık düşüş beklediğini belirtti.