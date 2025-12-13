Yeni nesil mafyaya bir operasyon daha! 10 kişi gözaltında

Yeni nesil mafyaya bir operasyon daha! 10 kişi gözaltında
Yayınlanma:
İstanbul'da motosikletli suç gruplarına yönelik geniş çaplı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırı, hırsızlık ve kurşunlama gibi olaylara karışan şahıslar yakalandı.

Daltonlar, Casperlar ve Boyunlar gibi 'yenil nesil mafyalar' motosikletli suikastları ile öne çıkıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, de 'motosikletli suç grupları' olarak da tarif edilenlere operasyon düzenlendi. DHA'nın haberine hangi suç örgütüne operasyon düzenlendiği bilgisi yer almadı.

Operasyonun geniş çaplı olduğu belirtildi. Şişli, Başakşehir, Bakırköy, Ümraniye, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar’da 23 Kasım–12 Aralık 2025 tarihleri arasında yaşanan motosiklet hırsızlığı, silahlı yaralama, araç ve ev kurşunlama olayları mercek altına alındı.

10 GÖZALTI

Asayiş Şube ile İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışması sonucu 12 Aralık’ta düzenlenen baskınlarda F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) gözaltına alındı.

Daltonların çocuk tetikçileriDaltonların çocuk tetikçileri

Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı motosikletler, kasklar ve ruhsatsız silahlar bulundu. Şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurmak”, “yağma”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “silah kanununa muhalefet”, “mala zarar verme”, “genel güvenliği tehlikeye sokma” ve “tehdit” suçlarından işlem başlatıldı.

Gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

