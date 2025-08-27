Yeni adli yıl öncesi çarpıcı tablo: Dosyalar arşivlere sığmıyor

Saadet Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni adli yıl öncesinde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı'nın yargıdaki iş yüküne ilişkin verilerini paylaştı.

Bakanlık verilerine göre ceza mahkemelerine günlük gelen dosya sayısı 5 bin 627 iken, çıkan dosya sayısı 3 bin 11'de kaldı. 2025 yılı itibarıyla toplam gelen dosya sayısının 3 milyon 81 bin 334'e ulaştığını, henüz karar verilmeyen dosya sayısının ise 2 milyon 304 bin 903'e çıktığını açıklayan Yıldız, hukuk mahkemelerinde de benzer bir tablo olduğunu belirtti. Yıldız, bu mahkemelerde günlük 6 bin 119 dosya gelirken yalnızca 2 bin 893 karar çıktığını aktardı.

İcra ve iflas dosyalarındaki yükün ise çok daha çarpıcı olduğunu vurgulayan Yıldız, soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplam 24 milyon 446 bin 732 dosyanın işlem beklediğini söyledi. Yıldız "İşlerin ters gittiğinin farkına varılmalı. Sonuçlarla uğraşmak yerine sebepler üzerinde durulmalı" ifadesini kullandı.

"YARGIDAKİ DOSYA YÜKÜ GENİŞ BİR SORUN"

Bu sayılara, arabuluculuk, uzlaşma dosyaları ile Yargıtay, Danıştay, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dosyaların dahil olmadığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti: