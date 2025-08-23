Yemek zamlarını protesto eden öğrenciye çıplak arama iddiası: Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi

İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Azerbaycanlı öğrenci Nanak Babazade, aylar önce okulun yemek zamlarına karşı yapılan bir protestoya katıldığı gerekçesiyle çalıştığı iş yerinden gözaltına alındı.

T24'ten Can Öztük'ün haberine göre, Babazade ilk olarak Arnavutköy’de bulunan bir Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan öğrencinin daha sonra ise Çatalca’daki GGM’ye götürüldüğü öğrenildi.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Babazade’nin avukatlarından Veli Günay, yaptığı açıklamada İstanbul Üniversitesi yemek zammı yapınca arkadaşlarıyla beraber itiraz ettiklerini bunun için gözaltına alındığını söyledi.

Günay, "Yemek zammına itiraz ettikleri için de bunu orada artık kameralar ile kayıt altına mı alınmış ya da birilerinin suç duyurusuyla Nanak’ı gözaltına alıyorlar" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI ADI ALTINDA KOD KOYUYORLAR"

Her yabancının gözaltına alındığında mutlaka Geri Gönderme Kampı’na getirildiğini söyleyen Günay, "Ama Nanak’a yabancı terör örgütü soruşturması adı altında kod koyuyorlar. Çatalca Geri Gönderme’de üzerini değiştirmesine bile izin vermemişler. Vücudunda boynunda ve sağ kolunda darp izleri vardı. Hatta karakolda su istemiş, su bile vermemişler."

"ÇIPLAK ARAMA YAPILIRKEN POLİSLER İZLEMİŞ"

Elle, çıplak arama yapılırken erkek polisler onu izlemiş. Arkadaşına, ‘Benim üstümü ararken diğer erkek polisler baktı’ demiş.” ifadelerini kullandı.

"BASİT BİR EYLEM ÖRGÜT BAĞLANTISI OLARAK GÖSTERİLMİŞ"

Konuya ilişkin konuşan Babazade’nin avukatlarından Ahmet Baran Çelik ise basit bir eylemin örgüt bağlantısı olarak gösterildiğini söyledi.

Çelik, “Katıldığı bir iki tane eylemi gerekçe göstererek hakkında sınır dışı kararı almışlar. İtiraz süreci var, bunun dava süreci olacak. Hemen götürülecek anlamına gelmez ama maalesef şu an sınır dışı edilme durumu var.

İlk başta altı aylık bir süre alıyorlar genelde. Dava açtıktan sonra bırakabilirler, kalmaya devam da edebilir. Bırakıp bırakmamaları konusunda bir kesinlik yok maalesef.” şeklinde konuştu.