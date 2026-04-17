Yemek yerken seken kurşunla hayatını kaybetmişti: Akademisyen cinayetinde yeni gelişme

Balıkesir'de bir marketi hedef alan maskeli ve motosikletli saldırganların silahından çıkan kurşunlar, yan dükkanda yemek yiyen Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ı hayattan kopardı. Sokak ortasında fütursuzca açılan ateşin bir akademisyenin canına mal olduğu olayda, kaçan iki şüpheli emniyet güçlerinin takibi sonucu suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Altıeylül ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşen ve Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin operasyonun detaylarını paylaştı. Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini belirlemek ve kaçış güzergahlarını tespit etmek amacıyla bölgedeki 60 iş yeri güvenlik kamerasını, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını mercek altına aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon neticesinde, T.K. ve A.S. isimli şüpheliler olayda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SEKEN KURŞUN DÜRÜMCÜDEKİ GENÇ HUKUKÇUYU HEDEF ALDI

Olay, Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Henüz kimlikleri tam olarak açıklanmayan ancak kasklı ve motosikletli oldukları belirtilen iki kişi, hedef aldıkları markete silahla ateş açtı. Saldırı sırasında marketin bitişiğinde bulunan dürümcü dükkanında akşam yemeğini yiyen Semih Kaçmaz, seken kurşunlardan birinin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaçmaz, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Hastanede acil müdahaleye alınan Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Semih Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sokaktaki şiddetin hedefi olan genç akademisyenin ölümü, hem ailesinde hem de üniversite camiasında derin bir mağduriyet yarattı. Silahlı saldırı neticesinde hedef alınan markette ve Kaçmaz'ın yemek yediği işletmede maddi hasar meydana geldi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının ardından yürütülen titiz çalışmaya vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e soruşturma başlatıldı
Son Dakika | Mansur Yavaş'ın 'soruşturma toplantısı' başladı! Her şeyi açıklıyor
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı