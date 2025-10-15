Yeğeninin eşini 15 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O sanığın müebbet hapsi istendi

Yeğeninin eşini 15 bıçak darbesiyle öldürmüştü: O sanığın müebbet hapsi istendi
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, yeğeninin eşi Enes Yiğit Toraman'ı (29) özel halk otobüsünde 15 kez bıçaklayarak öldüren Volkan Aksal’ın (39) tutuklu yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, müebbet hapis istedi.

Olay, 9 Ekim 2024’te Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için 41 J 3272 plakalı özel halk otobüse binen Enes Yiğit Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan Aksal’ın bıçaklı saldırısına uğradı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ!

Toraman otobüste kanlar içerisinde kalırken, Aksal kaçtı. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toraman, kurtarılamadı. Polis, Aksal’ı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde yakaladı. Aksal’ın yeğeni Kübra B.’nin, Toraman ile kaçarak evlendiği, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan önceki gün Aksal ile Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Aksal tutuklanırken, hakkında ‘Kasten Öldürme’ suçundan dava açıldı.

EŞİNİN KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Volkan Aksal’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Aksal’ın yanı sıra Enes Yiğit Toraman'ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eşinin uyuşturucu kullanıp kumar oynadığını ve kendisine şiddet uyguladığını öne süren Kübra B., dayısının ise kendini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirtti. Kübra B., devamında “Evliliğim boyunca eşim ve dayım arasında sürekli tartışma ve küfürleşme vardı. Eşim bana ‘Anne babanla görüşebilirsin ama dayınla asla. Benim dayınla görülecek hesabım var’ demişti. Telefonumdan dayımın numarasını da engellemişti” dedi.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Volkan Aksal’ın 3'ü öldürücü olmak üzere 15 bıçak darbesiyle Enes Yiğit Toraman'ı öldürdüğünü belirtti. Eylemin kastının doğrudan öldürmeye yönelik olduğunu ifade eden savcı, Aksal’ın, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

