Yeğenini 3 yıl boyunca istismar etti: Mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktı

Yayınlanma:
Türkiye’de, kadın ve çocuklara yönelik suçlara her geçen gün bir yenisi eklenirken yargı kararları da tartışmalara yol açıyor. Yeğenini 14 yaşından 17 yaşına dek istismar ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 16 Nisan günü görülen ilk duruşmada tahliye edilen E.G. isimli şüpheli hakkında, 2. duruşmada da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

Nilay Abdal / Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kadın ve çocuklara yönelik işlenen şiddet, cinayet ve istismar gibi suçlar katlanarak artmaya devam ederken verilen bazı kararlar da kamuoyunda tartışmalara sebep oluyor. İstanbul’da meydana gelen korkunç olayda, 60 yaşındaki E.G. isimli sanığa, yeğenini 14 yaşından 17 yaşına kadar cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle dava açılmış ve sanık, 16 Nisan günü görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

SADECE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI!

Mağdur çocuğun avukatlarının sanığın tahliyesine yaptığı itiraz reddedilirken davanın geçtiğimiz gün (29 Eylül) Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasında mahkeme, E.G. hakkında adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili hazırlanan iddianamede, istismarın 2021 yılında başladığı ve 3 yıl devam ettiği belirtilmiş ve “İlk eylemin 2021 yılının yazında, mağdur 14 yaşındayken gerçekleştiği, sonrasında da 3 yıl boyunca 2024 yılına kadar devam ettiği, mağdur 15 yaşını doldurduktan sonra da imam nikahı kıyacağı vaadinde bulunarak hile ile mağdura zincirleme şekilde 2021-2024 yılları arasında nitelikli cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmakta” ifadelerine yer verilmişti.

AV. SEVDA DEMİRTAŞ: BU KARARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Sevda Demirtaş, yargılama sürecine ilişkin halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak yargılamanın başından itibaren dosyayı takip ediyoruz. Soruşturma aşamasında sanık ilk ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Dosyaya sunmuş olduğumuz detaylı beyanlar sonucu sanığın ve mağdurun ikinci kez ifadesinin alınması neticesinde sanık tutuklanmıştı. Ancak Nisan ayında yapılan ilk duruşmada sanık tahliye edilmişti” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle bu tahliye kararını kabul etmemiz mümkün değil. Zira nitelikli cinsel istismar suçu kanunda özel olarak düzenlenmiş olan katalog suçlardan olup, yargılamanın tutuklu yapılması gerekmektedir.” diyen Demirtaş, “Sanığın tahliyesine ilişkin karara itiraz etsek te bu itirazımız kabul edilmedi” sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz gün yapılan duruşmada ise mahkemeye taleplerini ilettiklerine fakat bir kısım taleplerinin reddedildiğine dikkat çeken Demirtaş, “Eksik hususların giderilmesi için duruşma 30.03.2026 tarihine ertelendi. Biz dernek olarak yargılamanın sonuna kadar davanın takipçisi olacak ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

