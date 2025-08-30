Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü

Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
Yayınlanma:
Aydın'da bulunan yediemin otoparkında çıkan yangında çok sayıda otomobil ve motosiklet küle döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangın çok sayıda aracı küle çevirdi.

YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN PANİĞİ

Efeler Ata Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı.

Kısa sürede genişleyen alevleri farkeden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otoparktaki 5 araç ve 30 motosiklette hasar oluştu.

yeni-proje-10.jpg

Kaynak:AA

