Yazar Hanzade Özerten Urul Bodrum'da sahte içkiden öldü

Yazar Hanzade Özerten Urul Bodrum'da sahte içkiden öldü
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Hanzade Özerten Urul, 9 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ocak’ta Bodrum'un Ortakent Mahallesi’nde meydana geldi. Yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul ile eşi Emre Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı. Hanzade Özerten Urul, önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne, ardından durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi daha sonra ilçedeki özel bir hastanede devam etti.

Uzun süredir yoğun bakımda tutulan Urul, 28 Eylül’de hayatını kaybetti. Cenazesi, ertesi gün Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Eşi Emre Urul ise 36 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi.

SAHTE İÇKİCİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Çiftin metil alkolü Ankara’dan temin ettiği belirlendi.

Polis, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. 26 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti