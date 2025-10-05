Yazar Hanzade Özerten Urul Bodrum'da sahte içkiden öldü

Olay, 24 Ocak’ta Bodrum'un Ortakent Mahallesi’nde meydana geldi. Yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul ile eşi Emre Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaştı. Hanzade Özerten Urul, önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne, ardından durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi daha sonra ilçedeki özel bir hastanede devam etti.

Uzun süredir yoğun bakımda tutulan Urul, 28 Eylül’de hayatını kaybetti. Cenazesi, ertesi gün Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Eşi Emre Urul ise 36 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi.

SAHTE İÇKİCİLER TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Çiftin metil alkolü Ankara’dan temin ettiği belirlendi.

Polis, şüphelilerin Z.A.D. ve M.T. olduğunu tespit etti. 26 Ocak’ta Ankara’da düzenlenen operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.