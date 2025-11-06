Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'den açıklama

Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş hakkında gözaltı kararı verildi. Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Yavuz Oğhan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak müvekkilinin gözaltı biçimine tepki gösterdi.

AVUKAT ERSÖZ'DEN 'GÖZALTI' TEPKİSİ

Avukat Ersöz'ün açıklamasına göre, gazeteci Yavuz Oğhan, sabah saat 06.45'te polis tarafından evinden alındı. Ersöz, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Gazeteci Yavuz Oğhan, adı 'gözaltı' olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız 'fiili gözaltı' diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı."

Ersöz, Oğhan’ın evinde herhangi bir arama işleminin yapılmadığını ve ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği bilgisinin kendilerine verildiğini aktardı.

Son dakika | 6 Gazeteciye gözaltı kararı: Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın, Batuhan Çolak, Ruşen Çakır, Aslı Aydıntaşbaş

Avukat Ersöz, müvekkiliyle avukat görüşü yapmak istediklerinde ise "operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz" cevabını aldıklarını belirtti. Ersöz, benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç’in avukatına da yapıldığını belirtti.

Avukat Ersöz'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama bu şekilde:

Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı. Yavuz Oğhan’ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği bilgisi verildi. Kendisiyle avukat görüşü yapmak istediğimizde ise “operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz” ifade edildi. Benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç’in avukatına da yapıldığını öğrendik. Bu durum başka gazeteciler/kişiler hakkında da benzer uygulamaların olduğu anlamına gelebilir. Hali hazırda bekleyişimiz sürüyor. Emniyet ifadesi sonrasında Savcılığa sevk edilip-edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde belli olacak.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gazetecilere yapılan gözaltı dalgasının ardından savcılıktan açıklama geldi. 6 gazetecinin İmamoğlu operasyonları kapsamında ifadelerinin alınacağı bildirildi.

Savcılık açıklaması şu şekilde: