Yavuz Bülent Bakiler'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı!

Yayınlanma:
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler (89), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi Sivas’ta babası Cezmi Bakiler’in mezarının yanında toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce yaşamını yitiren şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi, dün İstanbul'da, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından memleketi Sivas'a getirildi.

yavuz-bulent-bakiler-1.jpg

PROTOKOL ÜYELERİ VE VATANDAŞLAR KATILDI

Bakiler için Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenazeye TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AKP İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

yavuz-bulent-bakiler-4.jpg

yavuz-bulent-bakiler-2.jpg

İl Müftüsü Hasan Limon tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Bakiler, vasiyeti üzerine aile mezarlığında babası Cezmi Bakiler'in mezarının yanına defnedildi.

Kaynak:DHA - AA

