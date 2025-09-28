Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı!

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor;…

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bâkiler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.



Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler… pic.twitter.com/IxCFtHlrwF