Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in (89) vefatı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

