Yavuz Ağıralioğlu: Muhalefet ölçülü yerde durmak zorundadır

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ablukaya alınan CHP binasında meydana gelen olaylara denildi.

CHP'nin tavrının sokakları kriminal hale getirebileceğinden endişe duyduklarını belirten Ağıralioğlu, "Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı şöyle konuştu:

"CHP'nin 'Kanun böyledir, adil değildir, uymuyorum' tavrı da sokakları daha kriminal hale getirebilir endişesi taşıyoruz. Muhalefet, iktidarın keyfiliğine itirazda ilkeli, ölçülü yerde durmak zorundadır. Ahlaki üstünlüğü kaybetmemek zorundadır. Biz, iktidarı keyfi uygulamalarıyla tenkit ediyorsak bu keyfiliğin karşısında hukukla durmak zorundayız. O yüzden kanunsuzluk varsa bununla mücadeleyi yasal zeminde yapmak hassasiyetimiz vardır."