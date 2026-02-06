Yavru köpek hırsızları krem rengi Toros'a binip kaçtılar

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Seksenuşağı mevkiinde, güneş enerjisi panellerine giden yol üzerinde meydana gelen olay, bölgede hem şaşkınlığa hem de tepkiye neden oldu.

HIRSIZLAR KREM RENGİ TOROS'A BİNİP KAÇTILAR

Krem rengi Toros marka bir araçtan inen iki kişinin, iki köpek yavrusunu alarak uzaklaşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aksaray Yenigün'de yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların köpekleri yanlarına çağırdıktan sonra iki yavruyu alıp hızla olay yerinden uzaklaştığı, araç plakası ile yüzlerinin ise görüldüğü belirtildi.

KÖPEK SAHİPLERİNDEN SERT UYARI

Köpek sahipleri şu uyarıda bulundu:

“Köpeklerimizi derhal geri getirin. Bu bir suç. Aksi takdirde kamera kayıtlarıyla birlikte yetkili mercilere şikayet yapılacaktır”

OLAY SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Yetkililer ve sahipleri, yavruların bulunması için vatandaşlardan destek isterken, olayın sosyal medyada hızla yayılıp büyük tepki topladığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.