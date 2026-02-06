Yavru köpek hırsızları krem rengi Toros'a binip kaçtılar

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Seksenuşağı mevkiinde, iki köpek yavrusunun araçtan inen şahıslar tarafından çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, köpek sahipleri uyarıda bulundu.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Seksenuşağı mevkiinde, güneş enerjisi panellerine giden yol üzerinde meydana gelen olay, bölgede hem şaşkınlığa hem de tepkiye neden oldu.

whatsapp-image-2026-02-06-at-10-38-06.jpeg

HIRSIZLAR KREM RENGİ TOROS'A BİNİP KAÇTILAR

Krem rengi Toros marka bir araçtan inen iki kişinin, iki köpek yavrusunu alarak uzaklaşması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aksaray Yenigün'de yer alan habere göre, güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların köpekleri yanlarına çağırdıktan sonra iki yavruyu alıp hızla olay yerinden uzaklaştığı, araç plakası ile yüzlerinin ise görüldüğü belirtildi.

whatsapp-image-2026-02-06-at-10-38-07.jpeg

Köpek dövüştürenler dronu görünce arkalarına bakmadan kaçtıKöpek dövüştürenler dronu görünce arkalarına bakmadan kaçtı

KÖPEK SAHİPLERİNDEN SERT UYARI

Köpek sahipleri şu uyarıda bulundu:

“Köpeklerimizi derhal geri getirin. Bu bir suç. Aksi takdirde kamera kayıtlarıyla birlikte yetkili mercilere şikayet yapılacaktır”

whatsapp-image-2026-02-06-at-10-38-06-1.jpeg

OLAY SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Yetkililer ve sahipleri, yavruların bulunması için vatandaşlardan destek isterken, olayın sosyal medyada hızla yayılıp büyük tepki topladığı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

