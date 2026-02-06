Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: İhya ettik sözümüzü tuttuk

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: İhya ettik sözümüzü tuttuk
Yayınlanma:
11 ili yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. X hesabından paylaşım yapan Erdoğan 6 Şubat mesajı verdi. "İhya ettik... Sözümüzü tuttuk"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde 11 il yıkıma uğrarken resmi verilere göre, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Felaketin yıl dönümünde peş peşe açıklamalar yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından anma mesajı paylaştı.

ERDOĞAN 6 ŞUBAT MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, mesajında depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağına dair millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti.

Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altındaAsrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında

Depremden etkilenen kentlerin üç yıl gibi kısa bir sürede yeniden imar ve ihya edildiğini vurgulayan Erdoğan, bu sürecin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

erdogan-6-subat-mesaji-paylasti-ihya-ettik-sozumuzu-tuttuk-2.jpg

"İHYA ETTİK... SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Erdoğan'ın o paylaşımı şu şekilde:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Türkiye
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu
Eksi 5 derecede kar banyosu yaptı
Eksi 5 derecede kar banyosu yaptı