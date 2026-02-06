Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: İhya ettik sözümüzü tuttuk

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde 11 il yıkıma uğrarken resmi verilere göre, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Felaketin yıl dönümünde peş peşe açıklamalar yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından anma mesajı paylaştı.

ERDOĞAN 6 ŞUBAT MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, mesajında depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, yıkılan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağına dair millete verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti.

Asrın ihmalinin 3. yılı! Hayatın durduğu bölgede sözler tutulmadı, yaşam hala enkaz altında

Depremden etkilenen kentlerin üç yıl gibi kısa bir sürede yeniden imar ve ihya edildiğini vurgulayan Erdoğan, bu sürecin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

"İHYA ETTİK... SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Erdoğan'ın o paylaşımı şu şekilde:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."