Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Trafik çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz trafiğine tamamen kapatıldı. Görüş mesafesinin deniz ulaşımı için tehlikeli seviyelere düşmesi üzerine, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü saat 08.10 itibarıyla boğazın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

GEMİLER DEMİR BÖLGELERİNDE BEKLETİLİYOR

Yetkililer, boğaza giriş yapmaya hazırlanan gemi kaptanlarını telsiz anonslarıyla uyararak rotalarını güvenli bölgelere yönlendirmelerini istedi. Trafiğin durdurulmasıyla birlikte çok sayıda yerli ve yabancı bandıralı gemi, boğazın Marmara Denizi ve Ege Denizi girişlerinde bulunan güvenli demir bölgelerine çekilerek sisin dağılmasını beklemeye başladı.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SİSLER İÇİNDE

Deniz ulaşımını durma noktasına getiren yoğun sis, görsel açıdan çarpıcı manzaralar da oluşturdu. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanını taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü, boğazı kaplayan yoğun sis tabakasının arasında adeta kayboldu.

