Köpek dövüştürenler dronu görünce arkalarına bakmadan kaçtı

Nevşehir'de köpek dövüştüren 10 kişi, jandarmanın dronunu görünce arkalarına bakmadan kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde jandarma ekipleri, köpek dövüştüren 10 kişiyi dron destekli operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin, jandarma dronunu görünce arkalarına bakmadan kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLER YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Mamat köyündeki bir arazide köpek dövüştürüldüğü ihbarının ardından harekete geçti.

Bu kapsamda bölgede dronla yapılan kontrollerde hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile 6 izleyicinin köpek dövüştürdüğü tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, ‘5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Dövüştürülen köpekler ise Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi’ne teslim edildi.

İstanbul'da dronlu denetim: 'Taralı alan ihlali' yapan sürücülere ceza yağdıİstanbul'da dronlu denetim: 'Taralı alan ihlali' yapan sürücülere ceza yağdı

DRONU GÖRÜNCE ARKALARINA BAKMADAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, köpek dövüştürenler dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde dronu fark eden şüphelilerin, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bir kişinin ise kar nedeniyle ilerlemeyen otomobili önce arkasından ittiği, sonra araca bindiği görüntülerde yer aldı.

Kaynak:DHA

