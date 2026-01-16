İstanbul'da dronlu denetim: 'Taralı alan ihlali' yapan sürücülere ceza yağdı

Denetimler, İstanbul’un trafik yoğunluğunun en fazla olduğu kilit noktalarda yoğunlaştırıldı. Sarıyer Büyükdere Caddesi TEM katılımı, Ümraniye Şile Otoyolu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi gibi bölgelerde ekipler yerlerini alarak dronları havalandırdı. Yasak olmasına rağmen taralı alanlara girerek trafiği tehlikeye atan ve şerit ihlali yapan sürücüler havadan görüntülenerek yer ekiplerine bildirildi.

2 SAATTE 45 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinin bilançosu belli oldu. Sadece 2 saat süren kısa süreli ve yoğun denetimler sonucunda, havadan tespit edilen ihlallerle Sarıyer’de 11 sürücüye toplam 29 bin 909 lira, Ümraniye’de ise 12 sürücüye toplam 14 bin 952 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 23 sürücüye yaklaşık 45 bin lira ceza yazıldı.