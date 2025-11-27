Yavaş: Şehirler sadece asfaltla değil kültürle yaşar



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Emine Işınsu anısına düzenlenen Emine Işınsu Roman Ödülü törenine katıldı. Edebiyat dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve milletvekillerinin bir araya geldiği törende konuşan Yavaş, şehirlerin kimliğinde kültür ve sanatın önemine vurgu yaptı.

Başkan Yavaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hocam, Sayın Dekanımız, değerli milletvekillerimiz, tüm hazırun; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle Emine Işınsu hanımefendiyi de tekrar rahmetle anıyorum.Bugün Türk edebiyatının zarafetle güç arasında kurduğu en ince köprülerden birinin sahibi olan Emine Işınsu’yu anmak ve onun adını taşıyan bu anlamlı ödülü takdim etmek için hep birlikte bir aradayız."

"BİR MİLLETİN HAFIZASINI VE İYİLİĞE OLAN İNANCINI TAŞIDI"

Emine Işınsu'nun eserlerinin toplumsal hafızadaki yerine değinen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Emine Işınsu; 'Küçük Dünya'nın yalnızlığını, 'Azap Toprakları'nın çığlığını, 'Sancı'nın vicdanını, 'Çiçekler Büyür'ün umudunu aynı kalpte birleştirebilmiş nadir kalemlerdendir. O, romanlarında sadece hikayeler değil; bir milletin hafızasını, acılarını, direncini ve en çok da iyiliğe olan inancını taşımıştır. Ben inanıyorum ki bu salonda bulunan biz yaşlardaki birçok insanın gençlik yıllarında ruh dünyasını, fikir dünyasını da çok büyük katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz."

"ŞEHİRLERİN RUHU HİKAYELERDİR"

Belediyecilik anlayışında kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çeken Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler şehirleri sadece asfaltla, binalarla değil; kültürle, edebiyatla, sanatla yaşatabileceğimize inanıyoruz. Bir şehrin ruhunu oluşturan asıl şey, ardında bıraktığı hikayelerdir. Ankara’ya düşen görev ise böyle değerli kalemlerin mirasına sahip çıkmak, tıpkı Işınsu’nun romanlarında olduğu gibi insanı önceleyen bir vicdanı geleceğe taşımaktır."

İSKENDER ÖKSÜZ’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Yavaş, konuşmasında Emine Işınsu’nun eşi Prof. Dr. İskender Öksüz’ün emeklerinden de övgüyle bahsetti:

"Bugün aramızda bulunan değerli hocamız İskender Öksüz’e de özel bir teşekkür borçluyuz. Hem Emine Işınsu'nun kıymetli yol arkadaşı hem de onun eserlerinin yaşaması için verdiği emek hepimiz için takdire şayandır. Bir ömrü, bir kalemi anlamak ve anlatmak, bazen bir kitap yazmaktan çok daha zor bir iştir hocam."

ÖDÜL KAZANAN ESER VE TEKNOLOJİ ÇAĞINDA EDEBİYAT

Bu yılki ödülün sahibi Hülya Başaran Gündemir’i tebrik eden ve yarışmaya olan yoğun katılıma dikkat çeken Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: