Yasa dışı bahise peş peşe operasyon! Falyalı ile gündeme gelen Paymix'in sunucuları devre dışı bırakıldı

2022’de KKTC’de öldürülen Bahis Baronu Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla da gündeme gelen Paymix soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. 49 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Paymix soruşturmasında üçüncü operasyonun yapıldığını duyurdu. 5 Mayıs 2026’da düzenlenen Paymix-3 operasyonunda, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucuların 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti verdiği tespit edildi.

Soruşturmada sistemlerde 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında söz konusu sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Falyalı'nın bahis paraları Malta'da mı aklandı? İstanbul'daki dev operasyon gündeme getirdi.. Öldürülen sır isim işaret etmişti

535 BANKA VE KRİPTO HESABINA EL KONULDU

Başsavcılık açıklamasına göre, Paymix-3 operasyonu 38 şüpheliye yönelik düzenlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiğinin değerlendirildiği belirtildi. 22 şüphelinin ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.

Operasyonda şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

KASAP GIDAYA KAYYUM

Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin önceki unvanının Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olduğu açıklandı.

AYLIK 1 MİLYAR DOLAR...

Başsavcılık, Paymix yapısı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğunu belirtti. Açıklamada, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı ifade edildi.

3 MİLYON TÜRK VATANDAŞI

Paymix-3 operasyonuna ilişkin yeni açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda dijital veriye ulaşıldığı belirtildi.

İncelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 3 milyon 173 bin kaydın tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleştiği belirlendi. Ayrıca yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydında telefon numarası bilgisi bulunduğu açıklandı.

52 BİN BANKA HESABI

Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da belirlendi.

Bu hesaplara ilişkin bilgilerin MASAK’a bildirileceği kaydedildi. Bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise 7258 sayılı Kanun kapsamında mülki idare amirliklerine bildirim yapılacağı ve idari para cezası sürecinin başlatılacağı belirtildi.

KUYUMCULAR DA GÖZALTINDA

Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çok katmanlı bir finansal yapı kurulduğu değerlendirildi. Teknik analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerine ilişkin ödemeleri kripto varlıklar üzerinden aldığı belirlendi.

Bu kripto varlıkların daha sonra nakit para ve altına çevrildiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Paymix-3 operasyonu kapsamında bu kuyumcular hakkında da gözaltı kararı verildi.

İncelemelerde ayrıca yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret faaliyeti yürütülüyormuş gibi gösterilen internet siteleri tasarlandığı belirlendi. Bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler yapıldığı, kripto varlık karşılıklarının şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Bu işlemlerin muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer yöntemleriyle farklı şirket hesaplarına taşındığı, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi. İlgili şirketler hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca inceleme başlatıldı.

ORGANİZE İLETİŞİM TRAFİĞİ

Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik ve kriminal incelemelerde, mesajlaşma uygulamalarına ait izler ve grup sohbetleri de incelendi. Bu incelemelerde, kullanıcılar arasında süreklilik gösteren ve görev paylaşımına dayanan organize bir iletişim ağı bulunduğu belirlendi.

Açıklamaya göre, bazı şüpheliler yönlendirici ve karar verici konumda hareket etti. Talimat ve koordinasyon süreçlerinin de bu dijital ağ üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Teknik ekipte yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz çalışması için internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiği belirlendi. Kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuların kontrol edildiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi süreçlerin organize edildiği kaydedildi.

Sunucuların yönetildiği, sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin kontrol edildiği ve kripto para transferlerinin güvenli biçimde yürütülmesi için teknik altyapının aktif olarak kullanıldığı da tespitler arasında yer aldı.

BARCELONA VE MALAGA'DA FİZİKİ TESLİM

Finansal incelemelerde, yüksek tutarlı para hareketlerinin ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden yapıldığı belirlendi. Transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı, komisyon oranlarının hesaplanarak çok aşamalı para transfer mekanizmalarının işletildiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi illerdeki döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği değerlendirildi. Yurt dışında ise Barcelona ve Malaga gibi merkezlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu belirtildi.

İncelemelerde kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı kurulduğu sonucuna ulaşıldı.

15'i YURT DIŞINDA

Paymix-3 operasyonu, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama, el koyma ve inceleme kararları doğrultusunda düzenlendi.

Operasyonda toplam 38 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiğinin değerlendirildiği, 22’sinin ise yurt içinde olduğu açıklandı.

Yurt dışında bulunan şüphelilerin Türkiye’deki banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmazları, taşıtları ve diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bu kişiler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, taşıt, banka hesabı, elektronik para kuruluşu hesabı ve dijital finans varlığı hakkında da el koyma ve bloke tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyona ilişkin açıklaması da şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilmiştir. Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.

Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur. Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır. Soruşturmanın devamında, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yürütülen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncu/kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve yine çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu, organize ve çok katmanlı bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 05/05/2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu gerçekleştirilmiş olup; 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen, 22’si ise yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiş, şüphelilere ait 26 adet araç, 18 adet konut, 18 tarla/bahçe, 3 adet iş yeri, 535 adet banka ve kripto para hesabına el konulmuştur. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler (kırmızı bülten) başlatılmıştır. Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Önceki Ünvanı: Kebab Factory Gıda Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.) İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır. Yine operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılmış ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durdurulmuştur. Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Paymix operasyonu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütlen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!"

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl… pic.twitter.com/ppNjDGyTAV — Akın Gürlek (@abakingurlek) May 5, 2026

İZMİR MERKEZLİ BAHİS OPERASYONU AYNI GÜN DUYURULDU

Paymix-3 operasyonunun duyurulduğu gün yasa dışı bahisle ilgili bir başka operasyon açıklaması da Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten geldi.

Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyonda yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yönettiği belirtilen suç örgütüne darbe vurulduğunu açıkladı.

Gürlek, şunları ifade etti:

"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz! "

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mart 2026’da Paymix soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Soruşturmada Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı iddia edilmişti.

MASAK raporuna göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği, Ocak-Kasım 2025 döneminde ise 26 milyar 532 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edilmişti. Operasyonda 20 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 11 lüks araç, 8 konut ve çok sayıda taşınmazın da aralarında bulunduğu 75 mal varlığına el konulmuştu. 550 banka ve kripto para hesabı da bloke edilmişti.

7 Mart’ta ise soruşturmanın, 2022’de KKTC’de öldürülen Halil Falyalı ile bağlantılı olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Yargı kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, dosyada ortaya çıkan para transfer zincirinin Falyalı’nın yönettiği öne sürülen uluslararası yasa dışı bahis ağında kullanılan yöntemlerle benzerlik taşıdığı belirtilmişti.

Güney Kıbrıs merkezli ciren.cy’nin aktardığı haberlerde de Falyalı’nın öldürülen eski muhasebecisi Cemil Önal’ın Malta’nın yasa dışı bahis organizasyonlarında finansal merkezlerden biri olarak kullanıldığı yönündeki iddialarına yer verilmişti.