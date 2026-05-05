Yasadışı bahis oynayanlar yandı! 3 milyon kişinin kimliği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Paymix soruşturmasında yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcının T.C. kimlik numarasıyla eşleşen kaydına ulaşıldı.

Başsavcılığın bilgilendirmesine göre, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişiler hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası süreci başlatılacak. Kimlik tespitlerinin ardından dosyalar, mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilecek.

Paymix-3 operasyonu kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucular incelendi. Bu sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti verildiği belirlendi.

Dijital analizlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı ve oyuncu kaydı tespit edildi. Bu kayıtların yaklaşık 3 milyon 173 bini tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleşti. Ayrıca yaklaşık 8 milyon 800 bin kayıtta telefon numarası bilgisi bulundu.

Soruşturmada, bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da belirlendi.

İDARİ PARA CEZASI

Başsavcılık, yasa dışı bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından idari para cezası sürecinin işletileceğini bildirdi. Bu kapsamda, kullanıcı verilerinin ilgili idari makamlara gönderilmesi bekleniyor.

Elde edilen veri setinin, yalnızca bahis oynayan kişilerin belirlenmesi açısından değil, yasa dışı bahis ağının finansal yapısının çözülmesi açısından da kritik önemde olduğu değerlendirildi.