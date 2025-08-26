Yardımda 'gösteriş' için valilik harekete geçti: Sosyal medyadan paylaşmak artık yasak!

İhtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik sosyal yardım faaliyetlerinde yeni kurallar getirildi. İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin yazısında yardımların dağıtımı sırasında yardım alan kişilerin görüntülenmesi nedeniyle kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğu, bu durumun da kişilik haklarını zedelediği belirtildi.

Buna göre sosyal yardımlar, kaymakamlıkların değerlendirmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin planlama, takip ve denetimiyle gerçekleştirilecek. Yapılan yardımlar ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek.

Öğrencilere yapılacak yardımlar doğrudan öğrencilere değil; okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan yedi kişilik bir komisyon tarafından teslim alınacak ve okul idaresi aracılığıyla dağıtılacak.

VELİLERE TESLİM EDİLECEK

Kırtasiye ve gıda gibi yardımlar okullarda dağıtılırken; kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların ise aile bağlarının kuvvetlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerine duyduğu güvenin sarsılmaması adına öğrencilerin velilerine teslim edilecek.

FOTOĞRAF VE VİDEO YASAĞI

Yardımların teslimi sırasında çekilecek görüntülerde öğrencilere yer verilmeyecek, yalnızca komisyon üyeleri ya da okul idaresi görüntülenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan çocuk ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda ise fotoğraf ve video çekimine tamamen izin verilmeyeceği ifade edildi.



