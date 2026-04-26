Yardım etmek için durdu faciayı yaşadı: 5 çocuk babası hac yolunda can verdi

Aksaray'da devrilen bir TIR'a yardım etmek için duran otomobile, arkadan gelen ve hacı adaylarını taşıyan başka bir otomobil çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan (52) idaresindeki 42 AKK 368 plakalı yem yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. O sırada ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğününe katılmak üzere Bingöl'den Manisa'ya gitmek için yolda olan Mehmet Bingöl (53), 06 FRZ 429 plakalı otomobiliyle devrilen TIR'ı fark ederek yardım etmek amacıyla durdu.

kazayi-gorup-yardim-etmek-icin-duranlari-1278703-380524.jpg

YARDIM İÇİN BEKLEYEN ARACA ARKADAN ÇARPTI

Mehmet Bingöl'ün yardım için durduğu sırada, hac ibadetini yerine getirmek üzere havalimanına gidecek yakınlarını Aksaray'dan Konya'ya götüren Gökhan Tokdemir (38) yönetimindeki 68 AAY 367 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Bingöl'ün aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

kazayi-gorup-yardim-etmek-icin-duranlari-1278702-380524.jpg

5 ÇOCUK BABASI TOKDEMİR KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; TIR şoförü Mustafa Ceylan, otomobil sürücüsü Gökhan Tokdemir ve araçlarda bulunan Abdullah Tokdemir (65), Perihan Tokdemir (65), Gökhan Tokdemir (32), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir'e müdahale etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan Tokdemir'in yakınları hastane önünde bekleyişlerini sürdürürken gözyaşı döktü.

kazayi-gorup-yardim-etmek-icin-duranlari-1278698-380524-1.jpg

"DÖRTLÜLERİ YAKTIM, HIZLA GELİP VURDULAR"

Kazayı yara almadan atlatan Mehmet Bingöl, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Eşimin erkek kardeşinin düğünü için Bingöl'den Manisa'ya gidiyorduk. Kazayı gördüm, frene basıp durdum. Dörtlüleri yaktım, arkamdan gelen araç ise hızlı bir şekilde bize vurup buraya bizi fırlattı.”

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

