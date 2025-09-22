Yapay zeka gerçek serveti buhar etti! Yüzde 78 kar beklerken 10 milyon lirasından oldu

Olay, kendisini İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasında yatırım uzmanı "Mine D." olarak tanıtan bir şüphelinin, Ayvalıklı iş insanı İ.D. ile temas kurmasıyla başladı. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı önererek bu süre sonunda yüzde 78 oranında kar elde edeceğini taahhüt etti. İ.D., şüphelinin tanınmış bir firmayı temsil ettiğini düşünerek bu teklifi kabul etti.

İKİ HAFTADA 10 MİLYON LİRA HAVALE ETTİ

Bu aşamadan sonra "Cengiz" ismini kullanan bir başka şüpheli, İ.D.'ye danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şüpheliler, iş insanına yatırımlarını anlık olarak takip edebileceği bir mobil uygulama bağlantısı gönderdi. Uygulama üzerinden yatırımlarının değer kazandığını gören İ.D., yaklaşık bir hafta içerisinde şüphelilerin yönlendirdiği iki farklı banka hesabına toplamda 10 milyon lira havale etti.

KÂRI ÇEKMEK İSTEYİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Şüpheliler, süreç boyunca İ.D.'nin güvenini sağlamak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Kendisini "Cengiz" olarak tanıtan şüphelinin, yapay zeka kullanarak oluşturduğu fotoğrafları kendi fotoğrafıymış gibi iş insanına gönderdiği anlaşıldı. Bir haftalık sürecin sonunda İ.D., elde ettiğini düşündüğü karı çekmek istediğinde ise şüphelilerle olan iletişim aniden kesildi. Durumdan şüphelenen iş insanı, adı kullanılan yatırım firmasıyla iletişime geçtiğinde, firmanın böyle bir hizmeti olmadığını öğrenerek dolandırıldığını anladı.

"OLAYIN ORGANİZE BİR DOLANDIRICILIK OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Mağdur iş insanı İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, olayın planlı ve sistematik bir dolandırıcılık faaliyeti olduğunu belirtti. Geçkil, "Müvekkilimiz, kendilerini İstanbul merkezli köklü bir yatırım firması yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya ikna edilmiştir. Verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi ve iletişimin kesilmesi üzerine olayın organize bir dolandırıcılık olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Avukat Şenay Geçkil, şüphelilerin planlı hareket eden bir suç örgütünün üyeleri olduğunun değerlendirildiğini ve bu doğrultuda "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurma" suçlamalarıyla cezai soruşturma talep edildiğini açıkladı. Para transferlerine ilişkin dekontlar ve diğer dijital delillerin ilgili makamlara sunulduğunu belirten Geçkil, paranın gönderildiği banka hesaplarının takibi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi. Avukat, benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı kamuoyunu dikkatli olmaları konusunda uyardı.