Yanan evini izleyen kadın baygınlık geçirdi

Yayınlanma:
Manisa'da tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ev sahibi Ü.T. yangını söndürme çalışmalarını izlerken baygınlık geçirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı.

Alaşehir ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde akşam saat 22.00 civarı dumanlar yükselmeye başladı.

Y.T.'ye ait evden yükselen dumanları fark eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada boş olan evdeki yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

ÇALIŞMALARI İZLERKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yangın sırasında kahvehanede olan Y.T. ile bir yakınına misafirliğe giden eşi Ü.T., komşularının haber vermesi üzerine evlerine geldi. Ev sahibi Y.T., “Ben kahvedeydim, haber aldım koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" dedi. Y.T.’nin eşi Ü.T. ise çalışmaları izlerken baygınlık geçirdi.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinden Şener Şeker, “Çocuklar koşarak evde yangın var dediler. İş yerimdeki yangın söndürme tüpüyle diğer komşularla birlikte müdahale ettik. Dış kapıyı açamadık.

Bu nedenle korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini bir ölçüde engelledik. İtfaiye ekipleri yangın kontrol altına aldı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

