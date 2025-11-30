Yanan araçtan 5 kişilik aileyi kurtardı! Bakan Tunç tebrik etti

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep’te ceza infaz kurumu personelinin seyir halindeyken yanan hafif ticari araca müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye ettiğini duyurarak kendisini tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep’te görev yapan ceza infaz kurumu personelinin, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araca hızlı bir şekilde müdahale ederek içinde bulunan 5 kişilik aileyi zamanında tahliye ettiğini duyurdu.

Tunç, personelin davranışından dolayı kendisini tebrik ettiğini söyledi.

ceza-infaz-kurumu-personeli-yanan-araca-1039912-308607.jpg

"TAKDİRE ŞAYAN BİR DAVRANIŞ"

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

