Yalova'da film gibi kaza; kuruyemişçiye girdiler

Yayınlanma:
Samsun ve İstanbul plakalı iki otomobil Yalova'da çarpışarak kuruyemiş dükkanına daldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Osman Altınkuyu Caddesi’nde meydana geldi. 55 AHV 549 plakalı otomobil ile 34 BJ 1351 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki kuruyemiş dükkanına girdi.

yalovada-carpisan-2-otomobil-kuruyemis-890032-264374.jpg

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Dükkan ve otomobillerde hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadığı bildirildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

