Yalova Göç İdaresine 'yolsuzluk' operasyonu! 8 kişi gözaltında
Yalova'da İl Göç İdaresine yönelik 'Rüşvet' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.