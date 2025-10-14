Yalova Göç İdaresine 'yolsuzluk' operasyonu! 8 kişi gözaltında

Yayınlanma:
Yalova'da İl Göç İdaresine yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İl Göç İdaresi Müdürünün de yer aldığı belirtildi.

Yalova'da İl Göç İdaresine yönelik 'Rüşvet' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Adliyede rüşvet çarkı! Cezaları erteleyip dosyaları kapatmışlar: 22 şüpheli gözaltındaAdliyede rüşvet çarkı! Cezaları erteleyip dosyaları kapatmışlar: 22 şüpheli gözaltında

Sağlıkta rüşvet çarkı! Para karşılığı reçete ve rapor yazdıSağlıkta rüşvet çarkı! Para karşılığı reçete ve rapor yazdı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

