Sağlıkta rüşvet çarkı! Para karşılığı reçete ve rapor yazdı

Yayınlanma:
Gaziantep'te, para karşılığında sağlık raporu düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ve olayla bağlantılı 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun en önemli delili olarak, doktor M.T.'nin hastalardan para aldığı anların güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi (KOM) ekipleri, bir hastanede görevli doktor M.T.'nin, hastalardan para alarak usulsüz sağlık raporu düzenlediği yönünde bir bilgiye ulaştı. Bilginin ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalarda doktor M.T.'nin para karşılığında sağlık raporu düzenlediğini ve muayene ettiğini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.

para-karsiligi-rapor-hazirlayan-doktor-g-946627-281155.jpg

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, olayla ilgili olarak doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı ve çok sayıda reçete edildiği halde hastaya teslim edilmeyip satışı yapıldığı değerlendirilen ilaç ele geçirildi.

para-karsiligi-rapor-hazirlayan-doktor-g-946628-281155.jpg

RÜŞVET ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Soruşturmanın en kritik delilini ise güvenlik kamerası görüntüleri oluşturdu. Operasyon kapsamında incelenen kayıtlarda, doktor M.T.'nin muayene ettiği hastalardan para aldığı anların ve aralarında geçen diyalogların net bir şekilde yer aldığı görüldü.

para-karsiligi-rapor-hazirlayan-doktor-g-946626-281155.jpg

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili doktor M.T., ile 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

