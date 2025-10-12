Yalnız yaşadığı evde alevlerin arasında kaldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, tek katlı ahşap bir evde gece saatlerinde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan 61 yaşındaki Münevver Özkara, canını kurtarmak için pencereden atlayarak kurtuldu. Hafif yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Paşalılar köyüne bağlı Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Münevver Özkara'nın tek başına yaşadığı tek katlı ahşap evde, iddiaya göre sobadan sıçrayan bir kıvılcım halıyı tutuşturdu. Ahşap yapının da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

CANINI KURTARMAK İÇİN PENCEREDEN ATLADI

Uykusundan uyanan ve alevlerin ortasında kalan Münevver Özkara, dışarı çıkamayacağını anlayınca son bir hamleyle pencereye yöneldi. Canını kurtarmak için kendini pencereden dışarı atan Özkara, bu sırada hafif şekilde yaralandı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine derhal sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

evinde-cikan-yanginda-pencereden-atlayan-959461-284915.jpg

EKİPLERİN BİR SAATLİK MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pencereden atlaması sonucu hafif yaralanan Münevver Özkara'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise dört bir yanı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahşap ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

