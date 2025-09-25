"Yalan Dünya"dan Neşet Ertaş geçti

Yayınlanma:
"Bozkırın Tezenesi" lakaplı, Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında mezarı başında anıldı. 81 ilden Kırşehir'e gelen gençler Ertaş'ın mezarında dua ederek, çiçek bıraktı.

25 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında da unutulmadı.

"Ah Yalan Dünya", "Gönül Yarası", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Niye Çattın Kaşlarını" ve "Mühür Gözlüm" adlı parçaların da arasında olduğu unutulmaz eserlere imza atan usta sanatçı, mezarı başında anıldı.

81 ilden Kırşehir'e gelen gençler, vefatının 13. yılında "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçının mezarını ziyaret etti. "Genç Ahiler", Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabirlerine ziyarette bulunup dua ederek, mezarlara çiçek bıraktı.

yalan-dunyadan-neset-ertas.jpg

"BURAM BURAM NEŞET ERTAŞ KOKAN BİR ŞEHİR"

Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Kırşehir için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, "Neşet Ertaş çok önemli ve büyük bir değerimiz. Gençler, programlar ve ziyaretlerde Ertaş'ın türküleriyle eğleniyor. Gençlerimiz bu kültürü görüyor." dedi.

Uşak'tan gelen Canan Özbay da Kırşehir'in tahmin ettiğinden daha güzel olduğunu söyledi.

Kırşehir'in "Buram buram Neşet Ertaş kokan bir şehir" olduğunu dile getiren Özbay, "Attığınız her adımda Neşet Ertaş'ı görebiliyor, hissedebiliyorsunuz. Ertaş'ın adım adım türküleri çalıyor, tüm türkülerini dinleyip unutmuyorsunuz." ifadesini kullandı.

yalan-dunyadan-neset-ertas-gecti.jpg

"SESİ HALEN KULAKLARIMIZDA"

Manisa'dan gelen Reyyan Demirci ise "Ertaş'ın kabrine ilk kez geldim. Arkadaşlarımızla buraların atmosferine hayran kaldık. Türküleri burada yankılanıyor, sesi halen kulaklarımızda. Gönül Sultanları Evi'ne de gittik, orayı da çok beğendik." diye konuştu.

Tokat'tan gelen Fatma Nur Fırıldak, "Şehrin neresine gidersek gidelim Ertaş'ı anlatan bir şey var. Gerçekten Kırşehir, Neşet Ertaş'a çok sahip çıkmış, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Türkiye
Ferdi Zeyrek'in adı eğitim vakfında yaşatılacak
Ferdi Zeyrek'in adı eğitim vakfında yaşatılacak
Son Dakika | Çocuklara su verdikleri için askerlere soruşturma iddiası! MSB'den ilk açıklama
Son Dakika | Çocuklara su verdikleri için askerlere soruşturma iddiası! MSB'den ilk açıklama
DEM Parti'den kritik süreç açıklaması: İkinci aşamaya geçiyoruz
DEM Parti'den kritik süreç açıklaması: İkinci aşamaya geçiyoruz