"Yalan Dünya"dan Neşet Ertaş geçti

25 Eylül 2012 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında da unutulmadı.

"Ah Yalan Dünya", "Gönül Yarası", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Niye Çattın Kaşlarını" ve "Mühür Gözlüm" adlı parçaların da arasında olduğu unutulmaz eserlere imza atan usta sanatçı, mezarı başında anıldı.

81 ilden Kırşehir'e gelen gençler, vefatının 13. yılında "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçının mezarını ziyaret etti. "Genç Ahiler", Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabirlerine ziyarette bulunup dua ederek, mezarlara çiçek bıraktı.

"BURAM BURAM NEŞET ERTAŞ KOKAN BİR ŞEHİR"

Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Kırşehir için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, "Neşet Ertaş çok önemli ve büyük bir değerimiz. Gençler, programlar ve ziyaretlerde Ertaş'ın türküleriyle eğleniyor. Gençlerimiz bu kültürü görüyor." dedi.

Uşak'tan gelen Canan Özbay da Kırşehir'in tahmin ettiğinden daha güzel olduğunu söyledi.

Kırşehir'in "Buram buram Neşet Ertaş kokan bir şehir" olduğunu dile getiren Özbay, "Attığınız her adımda Neşet Ertaş'ı görebiliyor, hissedebiliyorsunuz. Ertaş'ın adım adım türküleri çalıyor, tüm türkülerini dinleyip unutmuyorsunuz." ifadesini kullandı.

"SESİ HALEN KULAKLARIMIZDA"

Manisa'dan gelen Reyyan Demirci ise "Ertaş'ın kabrine ilk kez geldim. Arkadaşlarımızla buraların atmosferine hayran kaldık. Türküleri burada yankılanıyor, sesi halen kulaklarımızda. Gönül Sultanları Evi'ne de gittik, orayı da çok beğendik." diye konuştu.

Tokat'tan gelen Fatma Nur Fırıldak, "Şehrin neresine gidersek gidelim Ertaş'ı anlatan bir şey var. Gerçekten Kırşehir, Neşet Ertaş'a çok sahip çıkmış, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.