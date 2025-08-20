Yahşihan'daki irtikap soruşturmasında 2 kişiye adli kontrol

Yayınlanma:
Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesine yönelik “irtikap” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Ağustos 2025 tarihinde operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Ş.A. ve M.Ç. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MHP'Lİ ESKİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına menfaat sağlama” suçlamasıyla gözaltına alınan MHP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheliden 5’i 30 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

