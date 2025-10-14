Yağmurlar bile baraja çare olmadı

Tekirdağ'ın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Naip Barajı'nın doluluk oranında, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen herhangi bir artış kaydedilmedi. Kentin su ihtiyacı, alternatif kaynaklardan yapılan takviyelerle karşılanıyor.

SON YAĞIŞLAR SU SEVİYESİNİ ETKİLEMEDİ

Yaz aylarında yaşanan sıcak hava ve artan su tüketimi nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanan barajda, son günlerde etkili olan yağışlar doluluk oranına bir katkı sağlamadı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağışlardan önce 1 milyon metreküp olarak ölçülen barajdaki su miktarı, yağışların ardından da aynı seviyede kaldı.

KENTİN SU İHTİYACI ALTERNATİF KAYNAKTAN SAĞLANIYOR

Barajdaki su seviyesinin kritik düzeyde olması nedeniyle, kentin su ihtiyacının karşılanması için alternatif çözümler devrede. Tekirdağ Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Yazır Göleti'nden baraja su takviyesi yapılmasına devam ediliyor.

BARAJ ZEMİNİNDE ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ

Barajdaki suyun çekilmesi, geride kurak bir manzara bıraktı. Suyla kaplı olması gereken bölgelerde zeminin kuruyarak çatladığı ve bazı alanların ise otlarla kaplandığı gözlemlendi.

TESKİ: ÖLÜ HACİMDEN SU TEMİNİ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın kullanılabilir su seviyesinin altındaki "ölü hacim" olarak adlandırılan bölümden içme suyu temininin sürdüğü bildirildi.