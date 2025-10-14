Yağmurlar bile baraja çare olmadı

Yağmurlar bile baraja çare olmadı
Yayınlanma:
Tekirdağ'da umutla beklenen yağışlar, kuruma noktasına gelen Naip Barajı'na hayat veremedi. Yağış öncesi de, sonrası da barajdaki su seviyesi değişmedi.

Tekirdağ'ın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Naip Barajı'nın doluluk oranında, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen herhangi bir artış kaydedilmedi. Kentin su ihtiyacı, alternatif kaynaklardan yapılan takviyelerle karşılanıyor.

SON YAĞIŞLAR SU SEVİYESİNİ ETKİLEMEDİ

Yaz aylarında yaşanan sıcak hava ve artan su tüketimi nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşanan barajda, son günlerde etkili olan yağışlar doluluk oranına bir katkı sağlamadı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yağışlardan önce 1 milyon metreküp olarak ölçülen barajdaki su miktarı, yağışların ardından da aynı seviyede kaldı.

aa-20251014-39410046-39410041-tekirdagda-naip-barajinin-doluluk-orani-yagislara-ragmen-artmadi-min-001.jpg

KENTİN SU İHTİYACI ALTERNATİF KAYNAKTAN SAĞLANIYOR

Barajdaki su seviyesinin kritik düzeyde olması nedeniyle, kentin su ihtiyacının karşılanması için alternatif çözümler devrede. Tekirdağ Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Yazır Göleti'nden baraja su takviyesi yapılmasına devam ediliyor.

aa-20251014-39410046-39410044-tekirdagda-naip-barajinin-doluluk-orani-yagislara-ragmen-artmadi-min.jpg

BARAJ ZEMİNİNDE ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ

Barajdaki suyun çekilmesi, geride kurak bir manzara bıraktı. Suyla kaplı olması gereken bölgelerde zeminin kuruyarak çatladığı ve bazı alanların ise otlarla kaplandığı gözlemlendi.

Ankara'daki barajlar korkunç seviylere gerilediAnkara'daki barajlar korkunç seviylere geriledi

TESKİ: ÖLÜ HACİMDEN SU TEMİNİ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın kullanılabilir su seviyesinin altındaki "ölü hacim" olarak adlandırılan bölümden içme suyu temininin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Türkiye
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Elazığ'da gazeteciye silahlı saldırı!
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
Emekli esnaf isyan etti: AK Parti’den kurtarın bizi
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağı sınav tarihi belli oldu!