Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta tarih yazdı

Milli satranç sporcusu ve Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Monaco’da düzenlenen “Nesillerin Çatışması III” turnuvasında gösterdiği performansla satranç tarihine geçti.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) açıklamasına göre, Monaco Satranç Federasyonu’nun ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Erdoğmuş, eski Dünya Şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı. Mücadelede 4-1’lik üstünlük kuran milli sporcu, turnuva boyunca topladığı puanlarla 2700 ELO barajını aşmayı başardı.

TARİHİ REKORU KIRDI

Bu sonuçla birlikte 2700 ELO seviyesine ulaşan en genç satranç oyuncusu unvanını elde eden Erdoğmuş, dünya satranç tarihinde yeni bir rekorun sahibi oldu.

Önceki rekor, bu seviyeye 15 yaşında ulaşan Çinli Büyükusta Wei Yi’ye aitti. Erdoğmuş, bu başarıyla söz konusu rekoru geride bırakmış oldu.

