Yağız Kaan Erdoğmuş satrançta tarih yazdı

Yağız Kaan Erdoğmuş, Monaco’daki “Nesillerin Çatışması III” turnuvasında Veselin Topalov’a karşı üstün performans sergileyerek 2700 ELO barajını aşan en genç satranççı oldu ve Wei Yi’ye ait dünya rekorunu kırdı.

Milli satranç sporcusu ve Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Monaco’da düzenlenen “Nesillerin Çatışması III” turnuvasında gösterdiği performansla satranç tarihine geçti.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) açıklamasına göre, Monaco Satranç Federasyonu’nun ev sahipliğinde yapılan organizasyonda Erdoğmuş, eski Dünya Şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı. Mücadelede 4-1’lik üstünlük kuran milli sporcu, turnuva boyunca topladığı puanlarla 2700 ELO barajını aşmayı başardı.
Dünya bu Türk gençlerini konuşuyor: Biri fizikte zirveye çıktı, diğeri satrançta devlere kafa tuttu!Dünya bu Türk gençlerini konuşuyor: Biri fizikte zirveye çıktı, diğeri satrançta devlere kafa tuttu!

TARİHİ REKORU KIRDI

Bu sonuçla birlikte 2700 ELO seviyesine ulaşan en genç satranç oyuncusu unvanını elde eden Erdoğmuş, dünya satranç tarihinde yeni bir rekorun sahibi oldu.

Önceki rekor, bu seviyeye 15 yaşında ulaşan Çinli Büyükusta Wei Yi’ye aitti. Erdoğmuş, bu başarıyla söz konusu rekoru geride bırakmış oldu.
Elde edilen bu uluslararası başarı, aynı zamanda Türk satranç tarihinde bir sporcunun ulaştığı en yüksek ELO seviyesi olarak da kayıtlara geçti. Türkiye Satranç Federasyonu, genç yıldızın dünya rekorunu duyurduğu açıklamasında, "Milli sporcumuzu bu tarihi başarısından dolayı tebrik eder, Türk satrancına ilham veren bu yükselişin artarak devam etmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
