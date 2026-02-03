Dünya bu Türk gençlerini konuşuyor: Biri fizikte zirveye çıktı, diğeri satrançta devlere kafa tuttu!

ABD’nin Houston şehrinde gerçekleştirilen Copernicus Olimpiyatı’nda fizik ve astronomi alanında dünya birinciliği elde eden lise öğrencisi Yusuf Demirkaya, tarihi öneme sahip bir başarıya imza attı.

TÜRKİYE’YE ALTIN MADALYA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜBİTAK 4001–Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi fizik proje öğrencimiz Yusuf Demirkaya, ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Copernicus Olimpiyatı’nda fizik ve astronomi alanında altın madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Gururumuz Yusuf’u ve öğretmenimiz Burcu Türkkan’ı başarılarından dolayı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

YAŞININ EN İYİSİ OLDU

Türkiye’yi sevindiren bir diğer haber ise satranç dünyasından geldi. Milli satranç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, Hollanda’da düzenlenen Tata Steel Turnuvası’nı 7. sırada tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre, Wijk aan Zee kentinde düzenlenen organizasyonda büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, masters kategorisinde mücadele etti. 13 tur üzerinden oynanan turnuvada 7 puan toplayan milli sporcu, genel sıralamada 7’ncilik elde etti.

Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, turnuvadaki performansı dolayısıyla Yağız Kaan Erdoğmuş’u tebrik ederek,

"Yağız Kaan Erdoğmuş'un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Turnuvası'nda elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır.

Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş'un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük bir özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakarlığı da son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.