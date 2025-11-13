Okulda akılalmaz yasak: Satranç şeytan icadıdır!

Yayınlanma:
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz haftalarda Nutuk kitaplarının çöpe atılması iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından yeni bir skandal iddiasıyla çalkalanıyor. Okulda görevli bir müdür yardımcısının, "Satranç şeytan icadı" diyerek öğrencilerin satranç oynamasını yasakladığı ileri sürüldü.

Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sular durulmuyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından okula hediye edilen Nutuk kitaplarının çöplerde bulunmasıyla tepkilerin odağı haline gelen okulda, bu kez de dikkat çekici yeni iddialar ortaya atıldı.

Edinilen bilgilere göre, okulda görev yapan bir müdür yardımcısı, öğrencilerin okulda satranç oynamasını yasakladı. İddialara göre, müdür yardımcısı bu yasağı "Satranç şeytan icadı" sözleriyle gerekçelendirdi. Bu durumun ardından öğrencilerin teneffüslerde ve boş derslerde satranç oynamasına izin verilmediği belirtildi.

satranc.jpg

OKUL KÜTÜPHANESİ DE UZUN SÜREDİR KAPALI İDDİASI

Yasaklama iddiasının yanı sıra, aynı müdür yardımcısının okul kütüphanesini de uzun süredir kilitli tutarak öğrencilerin kullanımına kapattığı öne sürüldü. Yaşanan bu olayların ardından okulda öğrenciler arasında tepki ve huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

NUTUK KİTAPLARINI DA AYNI MÜDÜR YARDIMCISININ ATTIRDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR

Aynı okul, geçtiğimiz haftalarda Nutuk kitaplarının çöpe atılmasıyla gündeme gelmiş ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. Ortaya atılan son iddialara göre, Nutuk kitaplarının çöpe atılması talimatını veren kişinin de yine "satranç yasağı" iddiasının merkezindeki aynı müdür yardımcısı olduğu öne sürüldü.

manisada-nutuk-kitaplari-cope-at.jpg

Konuyla ilgili olarak okul yönetiminden veya Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

