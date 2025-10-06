Ya işler terse dönerse? AKP de kara kara düşünmeye başladı: Sıra bize gelir mi korkusu patronu sardı

CHP'ye yönelik soruşturmalar, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk tarafından cumhurbaşkanı adayı seçildiği gün tutuklanması olmak üzere belediye başkanlarına tutuklamalar, kayyum atamaları sorulan vatandaşlar "operasyonlar siyasi" demişti. Anketler soruşturmaların toplumda karşılık bulmadığını ortaya koyarken iktidar ittifakına oy veren seçmende de kaymalar yaşandığını göstermişti.

CHP lideri Özgür Özel'in partisi için sert geçen siyasi iklimde en büyük argümanı haline gelen anket sonuçları iktidar tarafında da değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AKP birinci parti" diyerek Özel'i yalanladığı o anketler AKP tarafında gerilimi yükseltti.

SIRA BİZE GELİR Mİ KORKUSU PATRONU SARDI

Nefes yazarı Nuray Babacan, son anketlerde kararsız seçmen hareketliliği konusunda siyasetçilerin ilginç gözlem ve analizlerini aktarırken AKP kanadındaki ve son dönemde operasyonların hedefine giren patronlar dünyasının AKP'lilere anlattığı 'Sıra bize gelir mi?' korkusunu yazdı.

AKP içinde çözüm sürecinin geleceği, lider aday adaylarının potansiyelleri, Erdoğan'ın ABD gezisinde yaşanan kayıp ve kazançlarının yanı sıra son bir yıl içerisinde seçmen tavrındaki değişiklikler ve tabandaki kayıpları değerlendirdi. Babacan'ın aktardığı o değerlendirmelere göre; operasyonlar tabloyu AKP aleyhine çevirirken sermayenin de aralarında yer aldığı farklı kesimlerde Erdoğan korkusu oluştu.

Muhalif belediye başkanlarının ardından iş insanları, bürokrasi, sanatçılar, hatta sıradan vatandaşlar arasında dahi endişe ve korku yayılmaya başladı. Babacan'ın aktardığına göre patronlar zaman zaman yapılan kapalı tehditler ve ardından gelen operasyonlardan sonra ‘acaba sıra bize mi geliyor, bir bahaneyle biz de potaya girer miyiz?’ endişesi yaşamaya başladı. Sadece CHP'lilerin sorunu olmaktan çıkan operasyonlara karşı tepkiler bu şekilde AKP'li isimlere iletilmeye başlandı.

AKP DE KARA KARA DÜŞÜNMEYE BAŞLADI... YA İŞLER TERSE DÖNERSE?

Seçim sonuçlarını belirleyen kararsız kitlenin artık kararsız olmadığını ifade eden AKP'liler, özellikle son aylarda tercih yapmaya başladı. Kararsız seçmenin tercihi açık şekilde AKP olmazken rakip olabilecek herkesi sistemin dışına düşürme çabası olarak algılanabilecek her operasyon, her tutuklama farklı kesimlerde etki yaratmaya başladı.

CHP'li isimlerin bir taraftan yolsuzlukla suçlanması bir taraftan da AKP'ye katılması Türkiye'de seçimin kaderini belirleyen yüzde 15'lik kararsız grubun tavrını netleştirdi. Babacan'ın aktardığına göre; bu analizleri yapan AKP'lilerin, parti yöneticisi isimlerin ‘sessizliğini de ürkütücü” buluyor. Hükümet adına alınan kararların AKP organlarında konuşulma geleneği ortadan kalkması tüm analiz ve yorumların küçük gruplar içinde kalmasına neden olurken sonuç alamayacağını gören partiden uzaklaşıyor. Yaşananlara sessiz kalanlar sistemin bir parçası olarak avantaj elde etmeyi tercih ederken AKP içinde geleceğe dönük endişe yarattı.

AKP'de gelecekte yargılanma korkusu oluştuğunu aktaran Babacan şunları aktardı: