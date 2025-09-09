WhatsApp'ın eski güvenlik şefi şirkete dava açtı! "Yetkililer güvenlik ve gizlilik açıklarını dikkate almıyor"

WhatsApp'ın eski güvenlik şefi şirkete dava açtı! "Yetkililer güvenlik ve gizlilik açıklarını dikkate almıyor"
Yayınlanma:
WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın güvenlik ve gizlilik açıklarının yetkililerce dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcıyı riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının bulunduğunu ancak yetkililerin bunu dikkate almadığını belirterek şirkete dava açtı.

New York Times (NYT) gazetesinin aktardığına göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleriyle sık sık gündeme gelen Meta'ya yönelik birtakım iddialarla mahkemeye başvurdu.

"GÜVENLİK VE GİZLİLİK AÇIKLARI BULUNUYOR"

Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını riske atan güvenlik ve gizlilik açıkları bulunmasına rağmen şirketin gerekli adımları atmadığını belirtti.

"SİBER SALDIRILARLA UYGUN ŞEKİLDE MÜCADELE ETMİYOR"

WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine, binlerce şirket çalışanının erişebileceğini söyleyen Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da gerektiği şekilde mücadele etmediğini savundu.

YETKİLİLERİ UYARDI: İŞTEN ÇIKARILDI

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını söyledi.

META SÖZCÜSÜ YALANLADI

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddialara "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" yanıtı verdi.

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
Babasını öldürdü, annesini yaraladı!
Babasını öldürdü, annesini yaraladı!
Resmi Gazete'de bugün (9 Eylül kararları)
Resmi Gazete'de bugün (9 Eylül kararları)
Eskişehir'de öğrenciler ayakta: Kayyum darbesine susmayacağız!
Eskişehir'de öğrenciler ayakta: Kayyum darbesine susmayacağız!