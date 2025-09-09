WhatsApp'ın eski güvenlik şefi şirkete dava açtı! "Yetkililer güvenlik ve gizlilik açıklarını dikkate almıyor"

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcıyı riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının bulunduğunu ancak yetkililerin bunu dikkate almadığını belirterek şirkete dava açtı.

New York Times (NYT) gazetesinin aktardığına göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleriyle sık sık gündeme gelen Meta'ya yönelik birtakım iddialarla mahkemeye başvurdu.

"GÜVENLİK VE GİZLİLİK AÇIKLARI BULUNUYOR"

Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını riske atan güvenlik ve gizlilik açıkları bulunmasına rağmen şirketin gerekli adımları atmadığını belirtti.

"SİBER SALDIRILARLA UYGUN ŞEKİLDE MÜCADELE ETMİYOR"

WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine, binlerce şirket çalışanının erişebileceğini söyleyen Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da gerektiği şekilde mücadele etmediğini savundu.

YETKİLİLERİ UYARDI: İŞTEN ÇIKARILDI

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını söyledi.

META SÖZCÜSÜ YALANLADI

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddialara "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" yanıtı verdi.