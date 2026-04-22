VPN kullanımına "yaş kontrolü" geliyor!

VPN kullanımına "yaş kontrolü" geliyor!
Çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getiren yeni yasa teklifine, VPN hizmetleri için de e-Devlet bağlantılı kimlik doğrulama ve yaş kontrolü zorunluluğu getiren bir maddenin eklenmesi planlanıyor.

Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik getirilen yeni kısıtlamaların ardından, erişimi kısıtlanmış içeriklere ulaşmak için kullanılan VPN (Sanal Özel Ağ) hizmetleri için de düzenleme hazırlığı başladı. 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa teklifine eklenmesi beklenen yeni maddeyle, VPN kullanımı için de "kimlik doğrulamalı yaş kontrolü" sistemi gündeme geldi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA ŞARTI

Milliyet'te yer alan habere göre, gündemdeki düzenleme, yasal olarak hizmet veren VPN sağlayıcılarını kullanan kişilerin, e-Devlet bağlantılı bir sistem üzerinden kimlik doğrulaması yapmasını zorunlu kılıyor. Bu adımın, özellikle çocukların kısıtlamaları aşarak sosyal medya ve oyun platformlarına erişimini engellemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA VE OYUN PLATFORMLARINDA DENETİM ARTIYOR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından hız kazanan yasa teklifi, çocukları korumaya yönelik kapsamlı kurallar getiriyor. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveynlerin çocuklarının hesap ayarlarını yönetebileceği, satın alma işlemlerine onay verebileceği ve günlük kullanım süresini sınırlandırabileceği kontrol araçlarını sunmakla yükümlü oluyor. Ayrıca Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmak ve bu bilgiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirmek zorunda kalırken, oyun platformlarına usulüne uygun derecelendirilmeyen içerikleri yayından kaldırma zorunluluğu getiriliyor.

VPN NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

"Sanal Özel Ağ" anlamına gelen VPN, internet kullanıcılarının verilerini şifreleyerek kimliklerini gizlemelerine yardımcı olan bir sistemdir. Kullanıcılar, VPN üzerinden internete bağlandıklarında gerçek IP adresleri ve konumları yerine yurt dışındaki bir sunucunun bilgileri iletilir. Bu yöntem, ülke bazlı dijital kısıtlamaların veya kurum içi ağ engellerinin aşılmasını sağlar ve internet üzerindeki takibi zorlaştırır. Yeni düzenleme ile bu teknolojinin çocuklar tarafından kontrolsüz kullanımı önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

