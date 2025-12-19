Vinçle taşınan kepçe halat kopunca yere düştü: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yüksek bir noktaya vinç yardımıyla taşınmaya çalışılan kepçe, taşıyıcı halatın kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten yola düştü.

Olay, Mudanya’nın Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak’ta meydana geldi. Bir evin yüksek girişli bahçe katına çıkarılmak istenen iş makinesi, vincin kancasına bağlanarak havaya kaldırıldı. Taşıma işlemi sırasında ağırlığa dayanamayan halatların aniden kopmasıyla birlikte kepçe, yaklaşık 5 metrelik mesafeden asfalt zemine çakıldı. Şiddetli düşüşün etkisiyle yolda ters dönen kepçede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çevrede bulunan vatandaşlar, taşıma işlemini izledikleri sırada kaza anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kepçenin havadayken halatından kurtularak yola düşme anı ve çevredekilerin yaşadığı kısa süreli panik yer aldı. Şans eseri olay sırasında kepçenin düştüğü noktada kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

