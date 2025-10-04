Veteriner Hekimler Odası Başkanı uyardı: Evcil hayvanlar karne hediyesi değildir!

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını artırdığını belirten Oda Başkanı Nihat Köse, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanlarının popülasyonunu azaltmak ve insanlarla yaşanan sorunları gidermek amacıyla Büyükşehir belediyeleri barınak sayısını artırdı, ilçe belediyeleri de yeni barınaklar kurmaya başladı" dedi.

Ancak Köse, hayvanların toplama kampları mantığıyla bir yere bırakılmasının doğru olmadığını, kurulacak yaşam alanlarının bilimsel ölçütlere uygun ve bakımlarının yapılabileceği yerler olması gerektiğini söyledi.

YENİ YASA NE GETİRİYOR

Yeni yasanın getirdiği değişikliği de değerlendiren Köse, "Yeni yasa gereği, ‘yakala, kısırlaştır, aşılat, geri bırak’ uygulamasından ‘yakala, kısırlaştır, barınakta tut’ uygulamasına geçilmiştir" bilgisini paylaştı. Bu uygulamanın doğru bir şekilde hayata geçirilmesi için belediyelerin ivedilikle doğal yaşam alanları kurması gerektiğini vurgulayan Köse, veteriner hekimler olarak kısırlaştırma kampanyalarında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

SORUNUN KAYNAĞI: TERK EDİLEN SAHİPLİ HAYVANLAR

Başkan Köse, sahipsiz sokak hayvanı popülasyonunun ana kaynağının, bir hevesle alınıp sonra sokağa bırakılan sahipli hayvanlar ve kırsal bölgelerde kontrolsüz üreyen hayvanlar olduğunun altını çizdi. Bu sorunun önüne geçmek için hayvan sahiplerine büyük görev düştüğünü belirten Köse, şu uyarılarda bulundu:

"Hayvan sahiplerinin öncelikle çip taktırması, ardından kısırlaştırma gibi işlemleri yaptırması gerekiyor. Evcil hayvanlarımız çocuklarınızın karne hediyesi değildir. Evinize aldığınız hayvanı, büyümeyen bir çocuğunuz gibi düşünmelisiniz."

"ÇÖZÜM İÇİN YOĞUN KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI ŞART"

Nihat Köse, nihai çözüm için yoğun ve kapsamlı bir kısırlaştırma kampanyasının şart olduğunu belirtti. Hayvanların sokaklarda insanlarla birlikte yaşamaya devam edeceğini ancak bunun saldırgan olmayan, kendi halinde hayvanlardan oluşması gerektiğini ifade eden Köse, "İnsanlar hayvanlardan korkma özgürlüğüne sahip fakat köpeklerden geçilmez bir durumda da olmamalı, onlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu nedenle yoğun bir kısırlaştırma kampanyası şarttır" diye konuştu.

Köse, vatandaşları hayvan satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeye ve evlerinin önüne bir kap su ile bir kap mama koyarak sokaktaki canlara destek olmaya davet etti.