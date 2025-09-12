Vesaire.org'dan Fahrettin Altun açıklaması: Tüm yazıları kaldırıldı!

Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Ali Erdem Altun'un 'bağımsız kültür platformu' Vesaire'de yazıların yayımlandığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine platformdan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Altun'un aile bağlarından "Twitter'da yaşanan tartışmaların ardından haberdar olduğu" kaydedildi.

YAZILARI KALDIRDIĞI DUYURDU

Vesaire, daha sonra Ali Erdem Altun'un yazılarını kaldırdığını duyurarak, tartışmalardan haberdar olmalarını sağlayan okurlara teşekkür etti.

Açıklamada yakın geçmişte web sitesinin İletişim Başkanlığı'nın doğrudan hedefi olduğu da ifade edildi.

Vesaire.org'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yakın zamanda websitemizde yayımlanan birkaç içeriğin yazarının aile bağlarından Twitter’daki tartışmalar sayesinde haberdar olduk, edindiğimiz bilgiyi yazarın kendisinin de doğrulamasının ardından bir açıklama yapma gereği duyduk. 11 yıldır sürdürdüğümüz bağımsız yayıncılık çizgimiz hemen herkesin malumudur. Her hafta okurlarımızdan katkı değerinde onlarca yazı önerisi alıyoruz. Yazılar, editoryal çizgimize uygun olması halinde yazarın kimliği ve ailevi bağlantıları sorgulanmadan yayına alınıyor ve paylaşılıyor.

YAZARIN TÜM YAZILARINI KALDIRDIK